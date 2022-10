Cuando el proceso de divorcio entre José Ortega Cano y Ana María Aldón, las hijas del diestro y de la diseñadora asumen roles distintos en tan delicado momento. Mientras Gloria Camila ha optado por alejarse temporalmente del foco mediático, intentando recuperarse anímicamente tras semanas durísimas en el seno de su familia, Gema Aldón prefiere hacer declaraciones en televisión. El próximo miércoles se sentará en el plató de ‘Sálvame‘, donde este lunes ha adelantado que no guarda resentimiento alguno hacia el torero: «Este hombre conmigo nunca se ha portado mal».

«A mi madre pueden gustarle más o menos mis maneras o mi modo de hablar, pero en ningún momento me ha dicho no des tu opinión porque sabe que todo lo que hablo desde desde el respeto. Y nunca intentando hacerle daño a nadie», dice la joven. «Yo levo muchísimos años escuchando a mi madre decir muchas cosas y llorando. He visto a mi madre muy malita, y a mi hermano mal también. Y me lo he comido yo. Y cuando estaba malamente se tenía que tomar una pastilla».

«Mi madre se tenía que tomar una pastilla para estar bien», señala Gema Aldón

«Llevo 10 años en mi casa calladita escuchando cómo se habla de mi madre. Ya está bien, Todo tiene un límite», apunta. «Mi madre aguanta ciertas cosas… Estoy muy enfadada porque ahora Gloria está en una mala etapa y todo el mundo dice ‘pobre Gloria’, pero cuando mi madre que no quería ni levantarse a comer nadie decía ‘pobre Ana María». Asimismo, ha recordado: «Mi madre se tenía que tomar una pastilla para estar bien».

«Me duele desde que se pide la prueba de paternidad a mi hermano. Ha habido otros momentos de discusiones en casa. Son cosas que me duelen. No quiero saber nada de la familia Ortega», subraya. Aún así, se niega a «hablar malamente» de Ortega Cano porque a ella «no le ha hecho nada».

Este lunes, José Antonio Avilés ha hecho saber a ‘Sálvame’ que Ana María Aldón “no tendrá una pensión compensatoria” tras firmar su divorcio con Ortega Cano. Según el colaborador, este se haría cargo de un determinado tipo de gastos relacionados con el hijo que tienen en común: “El acuerdo se firma en un máximo de dos semanas”.