Sin pelos en la lengua, Cristiano Ronaldo no escondió la mala relación que tiene con Erik ten Hag, técnico del Manchester United: «Me siento traicionado porque me han convertido en la oveja negra. No solo el entrenador, hay dos o tres más que me quieren fuera del club”. Y añade: “No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”. Durante su entrevista, Cristiano también reveló que ya empieza a sopesar la idea de retirarse de los terrenos de juego y de centrarse en su familia con Georgina Rodríguez. El futbolista y la modelo tienen ingresos extras por lo que no le hace falta seguir trabajando para poder seguir manteniendo el nivel de vida que ambos mantienen.