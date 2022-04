Están siendo unos días muy complicados para Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Este lunes, el jugador de fútbol emitía un comunicado donde anunciaba el fallecimiento de uno de los mellizos que esperaba junto a su pareja. «Con la más profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestro bebé«, decía Ronaldo a través de su Instagram. Aunque de momento no se han dado a conocer los detalles de lo que había ocurrido, al parecer, «el parto se programó ayer porque era el día que Cristiano no tenía partido«, cuenta la periodista Luisa Pulido en ‘Sálvame‘ a través de una videollamada desde Londres. El jugador de fútbol jugó este sábado y estaba previsto que lo hiciera este martes. Sin embargo, ya se ha comunicado que Cristiano no estará presente en este partido para estar junto a los suyos en estos momentos tan complicados por los que está atravesando.

La afición del Liverpool prepara una emotiva ovación en el minuto 7 del partido de este martes

Este martes se juega el Clásico de la Premier League, en el que el Liverpool y el Manchester United, equipo en el que juega Cristiano Ronaldo, se baten en duelo. Sin embargo, ya se ha confirmado que el portugués no estará presente en el campo debido a la situación familiar que está sufriendo. A pesar de esto, la afición del equipo contrario al suyo le está preparando un emotivo homenaje. Todos se vuelcan con Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en el delicado momento que tienen por delante.

En estos casos, la rivalidad desaparece. La afición del Liverpool prepara un bonito y emotivo detalle a Cristiano Ronaldo tras perder a su pequeño para este martes cuando se esté disputando el partido en su campo. Está previsto que en el minuto 7 (número que lleva el portugués en la camiseta) del partido de esta noche que enfrenta al Liverpool y al Manchester United, las gradas de Anfield rompan en aplausos para demostrar el cariño y el apoyo al jugador de fútbol. Una ovación que, de producirse, emocionará y mucho tanto a él como a Georgina Rodríguez.

Cristiano Ronaldo no jugará el partido de este martes

Este martes, el Manchester United ha emitido un comunicado mostrando todo su apoyo al jugador y a su familia y anunciando que no participará en este partido. «El mundo del fútbol expresó su cariño hacia el jugador tras la trágica noticia del lunes. Ayer por la noche, Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez compartieron un triste comunicado en redes sociales, donde anunciaron el fallecimiento de uno de sus hijos. Sin dudas, la familia es lo más importante, y Ronaldo está pasando un momento muy duro junto a sus seres queridos. Por lo tanto, el jugador no participará del partido de esta noche ante Liverpool en Anfield«, reza dicho comunicado.

Desde que Cristiano anunciara la triste noticia, ha recibido el respaldo del mundo del fútbol. Han dejado de lado la rivalidad y se han volcado al completo con el jugador y su familia. Muchos rostros conocidos han querido compartir su dolor y a través de las redes han hecho públicos diferentes mensajes de cariño en estos momentos tan delicados.

El jugador de fútbol emitió un comunicado anunciando la triste noticia

A última hora de la tarde, el portugués emitía un comunicado anunciando la pérdida de uno de los mellizos que esperaba. «Es el dolor más grande que cualquier padre puede sentir. Solo el nacimiento de nuestra niña nos da fuerzas para vivir este momento con algo de esperanza y alegría», decía el portugués. Georgina Rodríguez estaba embarazada de mellizos, tal y como ellos mismos confirmaron a través de un vídeo el pasado mes de octubre. Finalmente, tan solo ha salido adelanta la niña que la modelo ya habría dado a luz. Por su parte, el bebé no ha podido conseguirlo a pesar de todos los intentos médicos que han llevado el parto de Georgina.

«Nos gustaría agradecer a los médicos y enfermeras por toda la atención y el apoyo brindado», cuenta. Además, el jugador de fútbol ha pedido respeto en estos momentos tan complicados por los que está atravesando la pareja: «Estamos devastados y pedimos privacidad en este momento tan difícil. Nuestro niño, eres nuestro ángel. Nosotros te amaremos por siempre», ha sentenciado en este difícil comunicado.

Desde que anunciara la triste noticia, la pareja no ha reaparecido en redes sociales. Ambos se encuentran con su familia intentando sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. Y sobre todo, disfrutando del nacimiento de su pequeña.

Te interesará saber...