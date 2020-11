El productor musical, Alejandro Abad, opina para SEMANA sobre el futuro musical de Enrique Ponce como artista. Estas son sus sorprendentes conclusiones.

Enrique Ponce decidió hace algún tiempo dar un giro a su carrera añadiendo una arista más. El diestro, además de sus negocios y de su trayectoria como torero, añadía otra vertiente: la de cantante. Era conocida su pasión por la música, sin embargo, no todos eran conocedores de que daría un paso al frente y grabaría un disco en solitario. El valenciano está inmerso en su trabajo musical, tal y como él mismo ha revelado a través de algunas imágenes, no obstante, la fecha en la que verá la luz es una auténtica incógnita. Varias han sido las veces en las que ha sido visto cantando, siendo estos vídeos tan solo unas pinceladas de lo que pondremos ver de Ponce como artista. Si bien en redes sociales es mucha la variedad de opiniones acerca de su talento, SEMANA se ha puesto en contacto con Alejandro Abad, productor musical, para que analice su valía y futuro en la industria.

El experto tiene claro tres aspectos que ejercen como punto fuerte de Enrique Ponce y es que, según Abad, Enrique Ponce tiene talento, un timbre bonito y no desafina, tres aspectos muy relevantes si quiere destacar en el medio. «He visto vídeos de Ponce cantando en directo, un detalle muy importante si tenemos en cuenta que muchas canciones las juzgamos cuando la producción está acabada. En este caso, son en directo y debo decir que me ha sorprendido muy gratamente. Lo hace bastante bien…Es un estilo que no es vigente y que no está funcionando como por ejemplo el reggaetón. Eso no resta mérito a lo que él está haciendo…No creo que está haciendo un disco para dedicarse solo a ello el resto de su vida», asegura el productor a esta revista.

Abad tiene cristalino cuál será su público objetivo en el caso de que continúe por la senda clásica. «De 40 años para arriba. Tanto español como mexicano, norteamericano, en toda Latinoamérica…Según las personas que le orienten tendrá un mercado u otro. Él por su profesión es muy clásico así que no creo que salga mucho de esa línea. Lo hace bien y, por el momento, no tengo nada malo que decir», explica. Todo apunta a que su estilo irá enfocado a «los boleros, rancheras, coplas…Yo si fuera su productor le aconsejaría que con todo lo que está viviendo las letras fueran autobiográficas. Eso podría ayudarle mucho». Quién sabe si Ponce recogerá este órdago, lo que sí se sabe, según los expertos consultados, es que su escándalo sentimental puede beneficiarle, ya que Enrique en la actualidad es protagonista de la crónica social, lo que llevaría a muchos lectores y espectadores a querer escuchar su música. Su ruptura con Paloma Cuevas y el inicio de su relación sentimental con Ana Soria le han llevado a estar de continua actualidad. Cada paso que da el torero es noticia, por lo que si publica próximamente su trabajo musical es muy probable que sus letras y ritmo hagan mucho ruido en la industria y en los medios.

Julio Iglesias es muy perfeccionista

Eso sí, no es un buen momento para publicar un disco. El mercado está revuelto y no está siendo fácil, aunque Alejandro Abad insiste en que Ponce hace bien persiguiendo sus sueños. Otra de las bazas que pueden funcionarle al torero es el dueto con el que está previsto contar, Julio Iglesias. Ambos son amigos y tienen una excelente relación, pero ¿cómo puede funcionar una canción de esta pareja? «Julio Iglesias continúa siendo el cantante más internacional español, aunque sea muy mayor. Ha triunfado en muchísimos mercados, por lo que cantar con Julio Iglesias es un privilegio enorme. Si Julio pensara que Enrique Ponce es un aficionado no se mezclaría con él en un disco porque lo conozco y es inmensamente perfeccionista. Al final eso es una vara de medir el talento de Ponce», explica el productor.

Aunque este no es el único dueto que puede ser un acierto seguro para el torero. Alejandro Abad considera que hay otro cantante con el que empastaría muy bien Ponce y este no es otro que José Manuel Soto: «Tiene un estilo muy parecido a José Manuel Soto por lo que podrían cantar juntos perfectamente y además son muy amigos. También me encaja con otros artistas como Antonio Orozco, dando así un toque más comercial».

Ahora habrá que esperar a que Enrique Ponce retome sus proyectos profesionales y es que este viernes, según publicó SEMANA en exclusiva, fue intervenido quirúrgicamente de una hernia en su estómago, por lo que lo primero es centrarse en su recuperación.