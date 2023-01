A lo largo de los últimos tiempos, ha trascendido públicamente que Froilán ha coincidido en varias ocasiones con Rafa Mora a la hora de salir de fiesta. En una de esas veces, según explica Sergio Garrido en ‘Fiesta’, el colaborador de ‘Sálvame‘ habría grabado al hijo de la Infanta Elena. Hace un par de semanas, ambos tuvieron un «encontronazo» en una discoteca y el nieto del rey emérito la habría llamado la atención al valenciano.

Hace unos meses, Sergio Garrido contó en ‘Ya es verano’ que Rafa Mora grabó en Ibiza a Froilán durante un día en el que coincidieron en un local. Este sábado, el paparazzi ha explicado que ambos se han vuelto a ver las caras en una conocida discoteca de Madrid y el hijo de la Infanta Elena fue corriendo al colaborador de televisión a pedirle explicaciones. «Le dice cuatro cosas bien dichas. Que por qué le había grabado, que cómo le había grabado… Estuvieron discutiendo bastantes minutos. Cuando acabó, se fue uno para cada lado», ha explicado el fotógrafo. Es más, también ha llegado a revelar que el nieto del rey emérito y sus amigos «dicen que Rafa es un pelota».

No obstante, no contento con esto, Iván González, íntimo amigo de Rafa Mora, quiso dar su versión de los hechos puesto que él estuvo también presente en el momento al que el paparazzi hace alusión. «A Froilán, todo lo que se comenta en un plató de televisión le llega, pero como un teléfono escacharrado. A él le llega que Rafa le ha grabado, pero él lo niega. Froilán se acerca en una discoteca de Madrid, a altas horas de la madrugada, y le dice ‘oye tú me has grabado’, y al final todo termina de buen rollo. No le hizo la pelota, fue llegar a un entendimiento”, contaba el joven.

Froilán, nueva vida en Abu Dabi

Froilán se ha visto en vuelto en numerosas polémicas en los últimos meses. Es por esto que la Infanta Elena le ha aconsejado que se fuera un tiempo a vivir a Abu Dabi junto a su abuelo, quien permanece allí desde verano de 2020 tras la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo en la que está implicado por supuestos delito de evasión fiscal. Hace unos días, el nieto de los reyes eméritos se veía envuelto en una reyerta que tuvo lugar en una conocida discoteca del madrileño barrio de Serrano. No obstante, el joven llegó a explicar que él no tuvo nada que ver. «Yo estaba en la puerta de la discoteca cuando pasó una cosa y ahora me quieren involucrar a mí como si yo tuviera algo que ver con una pelea. Si soy algo, soy una víctima. Y ni eso. Soy un testigo de lo que ha pasado», explicó.