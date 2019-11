El hecho de mostrarse públicamente posibilita la proliferación de personas que no comulgan con su estilo de vida y que aprovechan el más mínimo resquicio para descalificarla. Es la consecuencia inmediata de la fama y Mar Torres ya ha empezado a probarlo en sus carnes.

Su respuesta ha sido demoledora y no ha dudado en compartirla a través de sus ‘stories’ para denunciar lo que le han escrito. De momento, parecen no afectarle demasiado y no ha llegado al punto de otros famosos, que han llegado a tomar medidas drásticas tras recibir mensajes de este tipo.