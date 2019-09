Francisco Rivera iba a ser uno de los invitados al Japan Weekend, el mayor evento en honor a la cultura japonesa que se celebra los días 21 y 22 de septiembre en Madrid. Allí tenía acordada realizar una exhibición de aikido, el famoso arte marcial que el torero practica con maestría gracias a su cinturón negro.

Hablamos en pasado porque la organización ha decidido cancelar el acto después de que las redes sociales clamaran contra ellos por contar con Francisco Rivera como reclamo. Ante la lluvia de críticas, los responsables han hecho público un comunicado explicando la situación.

⚠️ Os leemos y os escuchamos: nuestra prioridad sois vosotros. Dicho lo cual, anunciamos la CANCELACIÓN de la exhibición de Francisco Rivera. Ni él ni el dojo cobraban por venir, y la intención no era otra que difundir el aikido, sentimos que se haya proyectado de otra forma. pic.twitter.com/rbL59b58ln — Japan Weekend (@Japan_Weekend) September 16, 2019

Al afectado no le ha hecho ni pizca de gracia que se anule el evento y mucho menos las razones por las que se ha tomado esta decisión. Francisco Rivera tenía muchas ganas de mostrar al mundo cómo se desenvuelve en el aikido y la decisión de la organización le ha ofendido: «Es muy triste que se deje que la gente insulte, amenace y atente contra la libertad, que se le dé voz y voto. Hace muy mal a la sociedad que se permita eso».

Al mal tiempo buena cara y el diestro quiso sacar la parte positiva de no poder acudir al Japan Weekend: «Me he quedado sorprendido. A mí me viene muy bien porque así estoy con mis hijas». No obstante, quiso volver a dejar claro su malestar por la cancelación del show, esta vez en términos más lapidarios: «Es una pena que la sociedad esté así. Piden libertad por un lado pero si luego no haces lo que a ellos les gusta piden que me echen. Es puro fascismo eso».