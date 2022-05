La relación de Fran Rivera y Kiko ha terminado de la peor manera esperada. El mayor de los hermanos ha roto definitivamente con el DJ y no tiene ninguna intención de arreglarlo tras su último enfrentamiento. ¿El motivo? Ha dicho basta. Quiere pasar página y no hacer como si nada y es que no consentirá a nadie que hable mal de su madre. «Carmina no era ejemplo de nada», dijo Kiko Rivera hace unos días, palabras que han hecho estallar al torero hasta tal punto que ha cortado cualquier lazo con él.

Lejos queda ya la idílica fotografía que se tomaron Fran Rivera, Kiko y Cayetano en un coche. Demostraron entonces estar unidos en la adversidad, sin embargo, esta relación ha saltado por los aires y nadie cree que tenga visos de arreglarse. «Creo que no tenemos nada que hablar», ha dicho el torero. De hecho, ha dejado ver que él y Kiko Rivera nunca tuvieron una relación muy estrecha debido a Isabel Pantoja, a quien siempre han acusado de no devolverle los enseres de su padre cuando él falleció. «Se puede intentar forzar y crear unos vínculos, pero si realmente esos vínculos no existen o hay fuerzas que hacen que eso no se pueda terminar de crear nunca, pues hay un momento que hay que terminar«, ha espetado Fran Rivera en Espejo Público.

El empresario y colaborador de televisión se ha mostrado resignado y no quiere dar ningún paso más. No habrá reconciliación con Kiko, ni nada que se le asemeje. «Simplemente no ha podido ser. Necesito cortar ya», ha comentado este miércoles. La misma versión que ha dado en Hola, donde cuenta que ha llegado a su límite y que ya no existirán más oportunidades para Kiko Rivera. «Esto ya no va de perdonar. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Han sido ya muchas veces y llega un momento en el que no es cuestión de perdonar, sino de que hay cosas que no pueden ser», ha asegurado. De este modo, Kiko Rivera y Fran rompen para siempre, tal y como ha sucedido también con la relación que existía entre Isa Pantoja y su hermano con Kiko, de quien tampoco quiere saber nada desde que desvelara episodios muy íntimos sobre su vida.

Si bien Irene Rosales regañó a su marido por sus declaraciones contra Carmina y por las consecuencias que estas provocarían en su relación con Fran, lo cierto es que de nada sirvió. Ya era tarde. «No estuvo bien, pero yo ya se lo he dicho a mi marido y mi marido ya dijo que a lo mejor lo soltó así, que se calentó, pero que obviamente para nada, es más, él pensaba lo que decía Fran, así que nada. Seguro que se arrepiente de todo esto», comentó. Pero ¿por qué motivo dijo Kiko Rivera eso de Carmina? Por la opinión que Fran Rivera dio en televisión sobre Isabel Pantoja al verla en el banquillo de los acusados: «A las personas malas es normal que le pasen cosas malas. Y esta mujer no es buena, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo». Palabras que lejos de apaciguar significaron el principio del fin entre ellos y esta vez para siempre.