Las fotos subidas de tono de Violeta Mangrinyan y Fabio que han incendiado las redes

Violeta y Fabio están viviendo una historia de amor de lo más apasionada. Desde que se reencontraran en la gala final de ‘Supervivientes’, la pareja no se ha separado ni un instante y están viviendo con felicidad su relación. Por ahora, Fabio continúa en España, y parece que seguirá aquí durante mucho tiempo.

Violeta y Fabio están viviendo con intensidad su inicio de relación

La pareja está tan feliz que no ha dudado en plasmar este momento tan especial por el que pasan con una sesión de fotos. Para ello, han contratado a un fotógrafo y han posado para la cámara. Han protagonizado una sesión de fotos de lo más hot y ellos mismos han compartido el resultado: «Si amarte está mal, no quiero estar bien», escribía Violeta.

Han posado en ropa interior y en la cama

Fabio está muy ilusionado, así lo mostró cuando vio a Violeta en las instalaciones de Mediaset nada más aterrizar del helicóptero. Aunque han vivido un inicio de relación de lo más complicado, la pareja está feliz y continúa con la ilusión semanas después. Su reencuentro fue de lo más emocionante. El finalista de ‘Supervivientes’ quiso compartir la primera foto de ellos poco después de llegar de Honduras.

«Borrosa… pero nuestra primera foto ♥️», escribía Fabio junto a una instantánea en la que aparece dándole un beso a Violeta en un camerino de Mediaset.

Esta es la primera foto que Fabio compartió junto a Violeta

Cuando parecía que lo habíamos visto todo con la sesión de fotos, Violeta y Fabio han dado un paso más en su relación y se han hecho un tatuaje juntos. Un dibujo muy especial que se han hecho en la muñeca. Se trata de un corazón, del que sale una palmera, dando resultado a una pequeña isla, donde precisamente surgió su amor tras ser dos de los concursantes de ‘Supervivientes’.

Se han hecho un tatuaje juntos

Aunque llevan poco tiempo juntos, Violeta y Fabio llevan viviendo unos meses muy intensos. Esto les ha llevado a dar un paso más y hacerse un tatuaje juntos: «Gracias por plasmar lo que sentimos con tanto cariño y profesionalidad», escribía la colaboradora de televisión.

Han plasmado lo que sienten el uno por el otro

Compartir el resultado de este gran paso ha llevado a mucha gente a criticar esta decisión. Muchos creen que es una locura y que llevan muy poco tiempo como para dar un paso de este tipo. Sin embargo, ella está muy segura de lo que ha hecho y manda un recadito a todos sus ‘haters’: «Los tatuajes son etapas de la vida plasmadas en la piel. No me arrepiento ni me arrepentiré nunca de ninguno de los que llevo, ya que cada uno de ellos me recuerda al momento que viví. Podéis vivir tranquilos y dejarme en paz. Gracias», decía rotunda.

Manda un mensaje a los que critican su decisión

Su reencuentro en la gala final de ‘Supervivientes’ dio mucho que hablar y protagonizaron uno de lo momentos más comentados de la noche. Y es que no paraban de abrazarse. Llevaban mucho tiempo sin verse -desde que Violeta tuviera que volver a España-, y quisieron recuperar el tiempo perdido.

Tuvieron un reencuentro especial en Mediaset

No paraban de abrazarse