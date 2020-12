Marta López ha compartido varias fotos de sus últimas vacaciones de verano de cómo es su estado cuando está junto a Kiko Matamoros. Lo ha hecho con motivo del 64º cumpleaños del colaborador de ‘Sálvame’.

Marta López ha querido felicitar públicamente a Kiko Matamoros cuando este cumple 64 años. La modelo ha sido concisa, pero con esta felicitación ha hecho una excepción, ya que no es habitual que comparta este tipo de publicaciones. Sin embargo, la ocasión lo merece y ha sacado su lado más romántico con sus más de 233.000 seguidores. «Estas tres fotos resumen nuestro estado 24/7. Gracias por dejarme estar a tu lado y regalarme esa sonrisa que tanto me gusta siempre. Ojalá me la regales muchos años más ❤️ feliz cumpleaños, amor 👩‍❤️‍💋‍👨 @kiko_matamoros Pd: quiero estar ahora mismo en Tulum contigo ☀️», ha escrito emocionada.

Junto a la bonita declaración de amor, Marta López ha compartido tres instantáneas que se hicieron durante el viaje que hicieron a Tulum justo después del delicado estado de salud que atravesó Kiko Matamoros. En las imágenes vemos a la pareja disfrutar de un ratito de relax en la piscina del hotel en el que se alojaron. Abrazos y besos que demuestran lo felices que están.

Marta López ha compartido el estado en el que está siempre con Kiko

En la publicación no ha faltado, por supuesto, el comentario de agradecimiento de Kiko Matamoros. «Yo me conformo con estar contigo en el infierno si hace falta. ❤️❤️❤️», le escribe el colaborador de ‘Sálvame’ feliz por la increíble etapa personal que está viviendo y de la que es responsable en gran medida la modelo.

Pero no es la única felicitación que le ha dedicado Marta López a Kiko Matamoros. Y es que el pasado sábado, la modelo no dudaba en llamar en pleno directo en ‘Sábado Deluxe’ para dedicarle unas bonitas palabras. «Gordi, muchísimas felicidades. Te espero en casa y ya te lo diré en persona. Me encanta pasar este segundo cumpleaños contigo», comenzaba diciéndole durante una breve llamada. La modelo ha destacado lo que más le gusta de la persona con la que comparte su vida desde algo más de un año y medio: «Me encanta ver cómo eres conmigo y ver que te estás convirtiendo en una persona maravillosa. Estás muy bien, muy bien con tus hijos, no sabes lo feliz que te veo con ellos y con tu nieto. Tengo ganas de pasar mi vida contigo. Te quiero muchísimo». Mientras que Kiko le correspondía con las siguientes palabras: «Muchísimas gracias por todo lo que me das y lo que me espera».

No ha faltado la foto dándose un tierno beso

Muy agradecido con sus compañeros

El colaborador comentaba que era una pena no poderlo celebrar «bien con los amigos, pero espero que los 65 que sean más redondos y los pueda celebrar». Además, ha querido sincerarse por completo y ha recordado que lleva nada menos que doce años trabajando en ‘Sálvame’, un tiempo fundamental para él porque ha supuesto un gran enriquecimiento personal: «De verdad que os quiero dar las gracias a todos. Hemos crecido a todos los niveles. Me considero mejor persona de la que vine aquí. He aprendido a quereros a todos. Aunque a veces no lo parezca, sois gente muy importante para mí».