Te mostramos el interior de la casa que los padres de Ana Soria han puesto en venta en Almería: 260 metros cuadrados con vistas al mar.

Cuando salió a la luz la relación de Ana Soria y Enrique Ponce, la joven se convirtió en una de las mujeres más buscadas. La casa en la que residía junto a sus padres se agolpó de periodistas, quienes buscaban las reacciones de su entorno. Precisamente, esta vivienda es la que los progenitores de Ana Soria acaban de poner en venta, una espectacular residencia que venden en un conocido portal inmobiliario por 700.000 euros. Aunque para los lectores su interior era un auténtico secreto, por fin, podemos descubrir cómo es el interior de esta propiedad en la que ha vivido tantos años Ana Soria junto a su familia. Muy cerca del mar, el abogado Federico Soria y su esposa, Rosa Moreno, han dado por finalizada una etapa en esta casa, eso sí, es una incógnita su nuevo destino.

Posee 260 metros cuadrados, divididos en tres plantas y cuya joya es un amplio porche en el que Ana Soria y los suyos han pasado muchas horas disfrutando del buen tiempo al aire libre. Se trata de un chalet con 4 habitaciones, garaje incluidos, dos baños y un aseo, gran capacidad de almacenaje y materiales de alta calidad, lo que la convierten en un lugar de ensueño, según sus propietarios. El dormitorio principal consta de vestidor, tiene un enorme salón así como una grande con muchísima amplitud, pero sobre todo cuentan con un privilegio: una azotea desde la que incluso puedes ver el mar. Sin desvelar si el precio es negociable, los padres de Ana Soria dejan atrás un lugar en el que han vivido décadas para dar la bienvenida a otros momentos.

Aunque no poseen de calefacción, sí tienen aire acondicionado y una amplia chimenea en el sótano para calentar la estancia. Además, en las fotografías del anuncio han publicado casi 80 fotografías de la vivienda y en ellas se puede ver también un salón bar junto a una sala fitness, ya que no les falta detalle. Situada en Ciudad Jartín-Tagarete, los padres de Ana Soria se están despidiendo de su casa familiar, pero todavía no tienen comprador.

Mientras que esta operación se hace efectiva y encuentran a alguien que se enamore de esta casa como para adquirirla, Ana Soria continúa viviendo en el ático al que se mudó con Enrique Ponce, tal y como publicó SEMANA en exclusiva. En el mes de octubre dieron un paso más en su relación, se fueron a vivir juntos y amueblaron su nidito de amor, el cual, por cierto, también cuenta con vistas al mar. Está ubicado en una de las zonas más modernas de Almería y allí estarían pagando un alquiler aproximado de 800 euros al mes por una amplia casa y una enorme terraza. ¿Quieres ser testigo de cómo es la casa de los padres de Ana Soria en la que la joven ha vivido la mayor parte de su vida? A continuación todas las fotografías.