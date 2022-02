Laura Escanes ha puesto el grito en el cielo después de recibir algunos comentarios negativos por subir un vídeo bailando en una conocida red social en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia. «Está genial que como influencer publiquemos noticias relevantes, demos nuestra opinión o intentemos visibilizar según qué temas. De hecho, yo misma he publicado noticias y posts sobre la guerra. Pero también está genial si decidimos no hacerlo, si dejamos de hacerlo o si hacemos otro tipo de contenido. A veces es por desinformación y porque efectivamente, no soy experta en el tema y no voy a ir de algo que no soy, fingiendo que me entero de lo que pasa en Ucrania y Rusia desde hace años. No, no soy una experta. Pero otras veces, si no digo nada o hago otro tipo de contenido es porque intento evadirme de la mierda de noticias, vídeos y fotos que tenemos que ver en todas las redes sociales, noticias, periódicos y demás que me rompen el corazón», escribe.