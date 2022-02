Se cumplen 20 años desde que Rosa López se convirtiera en la ganadora de la primera edición de ‘Operación Triunfo’. Una fecha que ha querido celebrar con sus seguidores teniendo muy presente al miembro que falta, Álex Casademunt. «Hoy es un día para celebrar y para recordar, para los que están y los que nos han dejado. Un 20 aniversario sin ese canalla que era el alma de las quedadas. Tal y como era él, seguro que le encantaría disfrutar de esta unión que forjamos a base de esfuerzo, cariño y respeto. Yo me quedo con esa primera canción, porque en ella va la esencia de cada uno de nosotros. Nuestro granito de arena, que hizo de unión un himno y que llevo grabada en mi corazón. Me quedo con mi Naim al piano y esa media luna que formábamos los 16 todos unidos y felices en un único sueño que decidimos compartir. Yo, me quedo con todo lo bueno que es muchísimo. Te echo de menos Álex! te echamos de menos #AlexCasademunt».