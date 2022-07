Este viernes 22 de julio, los famosos nos han sorprendido mucho, pues han desvelado facetas y curiosidades de las que no teníamos constancia. Es el caso de Fernando Verdasco, dueño de un cuerpo de infarto por su condición deportiva, pero que no nos tiene acostumbrados a presumir de cuerpazo en sus redes sociales. El marido de Ana Boyer ha querido dejar claro que sus abdominales son de acero, que sus brazos están bien tonificados y que sus cuádriceps… los comentarios alabando sus músculos han revolucionado la jornada e incluso Ana Boyer ha caído rendida ante los encantos de su hombre. Pero no es el único…

Además, en las fotos del día que resumen qué han hecho nuestros famosos favoritos en las últimas 24 horas encontramos encuentros sorprendentes entre rostros conocidos que, en principio, no tienen nada en común. Es el caso de Tamara Falcó con el cantante Camilo o Rafa Nadal con Sebastián Yatra, ¿qué hacen juntos? ¿a qué bien tan buena química entre ellos? Descubre estos secretos y otras fotos del día, así como las historias que se esconden detrás de ellas: