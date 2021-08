Rosa Benito está cansada de que se especule acerca de la relación que mantenía con Rocío Jurado y por ello ha compartido una imagen en la que hace referencia a las miradas que se echaban la una a la otra. «Me cuentan, me dicen, me rumorean, que tú Rocío nunca me quisiste, que yo no te gustaba, qué pena! Desde el minuto cero. He tenido que irme a muchísimos años atrás… Miradas que hablan por sí solas. Todo lo que hacía feliz a las personas que ella amaba, éramos correspondidas. Hasta tu último día juntas…», escribe.