La popular presentadora se ha puesto nostálgica y ha compartido esta foto del pasado año con la siguiente reflexión: «Si no fuera porque tiene fecha me parecería increíble que solo haya pasado un año de esta foto en @calelladp. La vida de antes la veo muy lejana, Como si llevara confinada más tiempo. Añoro mis paseos matutinos por el camino de ronda, subir y bajar peldaños de piedra, meditar en una cala vacía y húmeda. Darme el primer baño de la mañana como en un ritual de silencio bautismal. ¿ por qué nos han robado tantas cosas que hacían nuestra vida más plena e interesante ? Cuando volverán ? ¿ Por qué esta sensación de tiempo perdido ? Por qué la tristeza se nos cuela en el alma sin darnos cuenta ? Por qué algunos días parecen noches oscuras ? Por qué tanto tiempo muerto ? Por qué a veces no entendemos nada ? Por qué algunos días la Alegría se va de casa ? Por qué tantas cosas ?

Uff !! Por qué tantas preguntas, así de buena mañana ? Menos mal que la foto me lleva a mi Mar querido de la @costabrava. Os dejo una frase de Marco Aurelio, al que siempre vuelvo cuando me acechan la melancolía y las dudas: “Amóldate a las cosas que te han tocado en suerte, y a las personas que te han tocado para vivir, ámalas pero de verdad.”»