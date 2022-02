La hija de Terelu Campos mide con mimo cada detalle de su aspecto físico y a veces se desespera, como cualquier mortal, cuando algo no sale según lo esperado. Su flequillo le está llevando por la calle de la amargura y en ocasiones tiene que recurrir a truquitos para poder dominarlo, a la espera de que crezca y se iguale la longitud de su melena: “Trencitas para cuando no sabes qué hacer con el flequillo que no acaba de crecer”, escribía a modo de consejo para sus fans.