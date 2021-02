Anabel Pantoja ha confirmado que no está embarazada justo después de hacerse un test de embarazo en su casa tras el programa de este pasado lunes. Con la misma foto que desató las dudas, la sobrina de Isabel Pantoja escribió: «SE TRATA DE NO SEÑALARTE PORQUE TENGAS BARRIGA, SE TRATA DE QUE CUANDO ESTÉ EN EL ESTADO QUE ESTÉ LO DIRÉ PERO POR MI SOBRE PESO O MI TRIPA DE MÁS NO DAR POR CIERTO QUE LO ESTOY. EN EL 2021 DESPUÉS DE ESTA PUTA PANDEMIA SIGAMOS ESTANDO EN LA EDAD DE PIEDRA CON ESE TIPO DE COMENTARIOS. TE AMO @omar_sancheze33 Lo nuestro llegará cuando tú y yo queramos».