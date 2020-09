La hija de Paz Padilla ha ido a recoger su título de la carrera a la Universidad Carlos III de Madrid, donde estudió, y no ha podido evitar emocionarse al recorrer de nuevo sus pasillos. «He venido a mi uni, bueno, mi ex uni, a recoger el título de mi carrera. Me dijeron hace tiempo que ya lo tenían, se me pasó, luego pasó la pandemia… así que aquí estoy, dando vueltas, que no encuentro la oficina», explicaba nerviosa en su Instagram.