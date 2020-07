Y hablando de guapos, no podemos dejar pasar esta imagen de su pareja, Sergio Ramos. El futbolista presume de un cuerpo completamente musculado que nos deja sin hipo. «Es nuestro turno. ¡Vamos! It’s our turn. Let’s go for it!», ha escrito junto a la foto. Y es que el Real Madrid, equipo que capitanea, se encuentra en plena lucha por el título de La Liga.