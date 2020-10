Andrea Duro ha cortado por lo sano y se ha apuntado a un cambio de look de lo más radical. Junto a la instantánea de su nuevo corte de pelo compartía una reflexión: «No siento que sea la misma de hace años, ni siquiera de un año aquí. Y pensé… Si no me siento la misma de antes , si ahora me siento mucho más segura, decidida, mucho más a gusto en mi piel, mucho más concienciada con lo que quiero y con lo que no… si ahora me siento más fuerte, si me conozco mucho más, si me quiero y respeto más. Si ahora cultivo más mi mente y cuido de mi cuerpo y de mi, si ahora presto atención real a mis necesidades y a lo que me llena…si estoy intentando ganar consciencia con todo lo que me rodea. Si ahora me siento más poderosa, más viva, más despierta, más enérgica, más preparada, más fiel a mi… ¿por qué tengo una imagen con la que no me siento reflejada? Pues HOLA renovación, es un gusto convivir contigo 💜 Benditos cambios, en general… no es solo el corte de pelo, es todo lo que significa. No tengáis miedo de cambiar, nunca sois las/los mismas/os», escribía.