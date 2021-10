La colaboradora de ‘Sálvame’ anunciaba hace unas horas que estaba en el hospital, aunque no desvelaba el motivo que le había llevado hasta allí. La preocupación de sus fans ha hecho que ahora tenga que dar explicaciones: «Gracias por preguntarme cómo estoy. No es nada grave, placas en la garganta y mal cuerpo. Antiobiótico y reposo. Y a poder ser, no hablar», escribe.