La estrella de ‘Gypsy Kings’ ha confesado que a punto ha estado de perder un ojo por culpa de un accidente doméstico. Ella es una apasionada de la cocina y sabe que los accidentes son comunes, pero el susto aún lo tiene metido en el cuerpo después de que el aceite que calentaba en una sartén saltase y terminase con una gota en el ojo. “Esto que me veis aquí es la quemadura que me hice el otro día con el aceite”, explicaba muy preocupada por si las marcas de quemaduras no llegan a irse de su rostro: “La verdad es que estoy fatal”.