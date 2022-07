Fotos del día: Lester y Patri se dan el «sí, quiero»

Ion Aramendi y María Amores ya son padres por tercera vez. El presentador anunció que el pasado viernes dieron la bienvenida a la pequeña Marieta después de un complicado parto. Unas horas después, la periodista ha compartido su primera foto junto a la pequeña y le ha dedicado unas tiernas palabras. «Juntas por fin después de que nos separaran abruptamente hace 30 horas. Han sido unos días en los que las he pasado putas, no os voy a engañar. Parto inducido durante 24 horas, Marieta intentaba salir hasta que se dieron cuenta de que era muy grande y aquello no pintaba bien. Se intenta parto instrumental pero tampoco. Finalmente se decide cesárea y la cosa se complica mucho, pero mucho… Ahora ya da igual, después de dos días en reanimación sin comer, ni beber, con mil vías, transfusiones, oxígeno, un globo en el útero, medias compresoras y enmorfinada viva, estamos juntas, ella sana como una manzana con sus más de 4 kilos y yo in love total», escribe.