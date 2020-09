Kiko Matamoros no atraviesa un buen momento personal y es que su guerra con su hija, Anita Matamoros, le ha dejado tocado. Pero más preocupado se ha mostrado ahora por el miedo que siente a perder a su amada, Marta López, a quien sabe que un día perderá por los 40 años que les separan y que entiende que un día pesarán más que el propio amor que se procesan. Elk colaborador de ‘Sálvame’ asegura que va a “estar con mi pareja hasta que ella quiera, por mí no la voy a dejar. Lo único que me afecta de la diferencia de edad es mi relación es que llegara un momento que físicamente no estaré bien y ella sí. Con todo el dolor de mi corazón le aconsejaría que se fuera de mi vida, por ella. Tendrá todo una vida por delante”, sentencia.