7 Alfonso Merlos

El colaborador de televisión ha acudido al plató de ‘El programa de AR’ para hablar de la actualidad política. Es la primera vez que se le ve públicamente después del revuelo mediático que se ha levantado tras protagonizar el polémico vídeo en el que aparecía Alexia Rivas por detrás. «Durante un tiempo he mantenido una relación muy bonita con Marta López, a la que he hecho todo lo posible en proteger y ayudar en muchas cosas, en muchas cosas… Ella ha entendido que no había hecho las cosas bien. Si ella siente que hay cosas que no he hecho bien y no he tenido actitudes leales no me duele pedirle disculpas ahora y en el futuro cuando proceda», declaraba, entre otras cosas.