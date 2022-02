Este jueves 3 de febrero los famosos parece que se han puesto románticos a más no poder y es que han aprovechado el alcance de las redes sociales para lanzar mensajes de amor al ciberespacio. Lo curioso es que los famosos que lo han hecho hoy no felicitan a sus parejas, sino a sus ex, como así ha hecho Iker Casillas con Sara Carbonero o Alba Carrillo con Santi Burgoa. Pero más allá de tanto amor y buenos deseos, quien ha aprendido a quererse a sí misma es Laura Matamoros, que no necesita que nadie, menos aún alguien de su pasado, le diga lo bien que está, pues eso ella misma lo sabe a la perfección al comprobar frente al espejo que su vientre vuelve a lucir plano como antes de su segundo embarazo. Ha sido un largo proceso de ejercicio, muchos paseos, buena alimentación y eliminación de toxinas. El resultado lo ha mostrado antes sus seguidores y el impacto ha sido mayúsculo, pues resulta casi imposible recuperar la silueta en tan corto espacio de tiempo. Ella ha demostrado que sí se puede, aunque conlleve un gran esfuerzo.

Además, en las fotos del día que resumen qué han hecho nuestros famosos favoritos en estas últimas 24 horas, encontramos una presentadora desvelando la extraña relación que le une con su madre; un accidente doméstico de un famoso cuya vida no corre peligro alguno; y una famosa que se quita la mordaza después de guardar silencio durante las últimas semanas.