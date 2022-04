El cantante parece estar empeñado en mostrar su mejor imagen en redes sociales mientras su vida se desquebraja por momentos. En el terreno familiar no atraviesa un buen momento, en el laboral tampoco está teniendo la mejor crítica, pero él está feliz con lo que tiene y con lo que ha logrado conseguir con su esfuerzo: “Este es mi mayor logro en la vida. Sé quien soy. Amor quien soy. Me gusta lo que hago y me gusta cómo lo hago. Me gustan mis errores y me gusta aprender de ellos. No quiero ser nadie más, quiero seguir siendo yo”, sentencia Kiko Rivera, que parece haber encontrado la estabilidad y haberse reconciliado consigo mismo. Quizá este sea el paso previo a perdonar a su familia y recuperar los vínculos perdidos. Lo curioso es que horas antes, por la misma vía, Kiko aseguraba estar mal, todo lo contrario, a lo que ahora afirma: “No estoy bien como yo quisiera, pero tampoco estoy tan mal como otros quisieran. Sigo aquí, de pie, dando pelea y puede que me caiga, pero te aseguro que en el suelo no me quedo”.