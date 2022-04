El Dj ha dado lo que considera un notición y es que celebra 10 años en la música a pesar de que pocos apostaban por su talento: “He logrado una de mis metas y se la dedico a todos los que me han apoyado para conseguirla. Allá por el 2012 nadie creía en mi, todos pensaban que era un capricho, que no llegaríamos muy lejos. A día de hoy llevamos 10 años en la industria de la música y siempre he sido el mismo y siempre seguiré siéndolo. Me han rechazado muchos y hoy en día siguen haciéndolo, muchos de ellos considerándolos amigos y alguno de ellos serán tan falsos que le darán a me gusta a la foto, otros sin dudarlo han colaborado conmigo y se han convertido en parte de mi familia, de una manera u otra.