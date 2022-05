Este jueves 5 de mayo los famosos siguen en la Feria de Abril de Sevilla, pero hay vida más allá de la capital hispalense y su fiesta grande, aunque en las redes sociales no lo parezca. Tan solo con entrar a una plataforma social uno respira el ambiente que se vive en las casetas y los looks flamencos, pero no todos tienen ganas de juerga. Es el caso de Julia Janeiro, que ha sido víctima de comentarios muy desafortunados que critican su decisión de mostrar su cuerpo con sensualidad en las redes sociales a sus 19 años. Pero hay un hombre, que ella contextualiza explicando que “podría ser mi abuelo”, que le ha dedicado una poesía que pone el foco de atención en sus curvas y en la forma en la que ella lo muestra ante el mundo. Unas feas palabras que encierran un insulto que ha hecho que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario estalle y denuncie públicamente lo que tiene que aguantar a diario.

Además, en las fotos del día que resumen qué han hecho nuestros famosos favoritos en las últimas 24 horas, encontramos a una famosa presumiendo de la impresionante piscina de su casa tras haberla acondicionado para poder posar con la sensualidad que le caracteriza de cara al verano; un sentido homenaje a un profesional que ya no está entre nosotros; así como muchos sentimientos encerrados en una imagen. Vea todas estas fotos y descubre qué historias se esconden tras ellas: