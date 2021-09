El diestro no ha podido torear en la última edición de la Goyesca de Ronda y así mostraba su pesar vía Instagram: «Goyesca, cuánto siento no poder vestirme de torero. Cuánto siento no torear en el aniversario de alternativa de mi abuelo. Cuánto siento no poder brindar una faena a mi sobrina Tana Rivera que hoy ejerce de Presidenta de las Damas Goyescas. Cuánto siento no poder dar la vuelta al ruedo con mi hijo. Pero hoy hace 20 días que me fracturé dos costillas y no estoy como considero que debo estar para torear».