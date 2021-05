Unos meses después de haber dado a luz a su segunda hija, María Castro ha compartido una importante reflexión acerca de la evolución que ha tenido su cicatriz de la cesárea. «Cada día me estremezco al recordar el DOLOR de la primera vez que me tuve q poner en pie… La primera cesárea fue programada… Lejos de darme miedo la intervención, me enfrentaba muy impresionada a ella. La segunda cesárea, no tenía que ser necesariamente tal. Olivia estaba perfectamente colocada en parrilla de salida, y me decían que ‘siendo deportista, sana y no siendo la niña demasiado grande’ seguramente podría conseguir uno de mis sueños, ‘parir como las demás’ me decía yo. Ya nunca más volveré a usar la expresión ‘parir como las demás’… porque al final cada parto es único y todos y cada uno de ellos llevan detrás una emocionante historia. Sea como fuere, y elijan la puerta de salida que elijan, seguiremos siendo unas valientes… porque todas somos las mejores madres del mundo», escribe.