El dj ha reaparecido tras pasar el fin de semana en su casa. La muerte de su abuela le llevó a viajar desde La Graciosa hasta Sevilla y de allí a Cantora. Han sido unos días complicados. Esto le llevó a tomar la decisión de permanecer en casa el fin de semana, pero este lunes ha vuelto con las pilas cargadas: «Se acaba el fin de semana. Mañana lunes. Empezaremos con energía. Retomo mi vida. No he salido de casa. Necesitaba reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido. He tomado mis decisiones. No sé si serán correctas o no, pero mías y nada más que mías».