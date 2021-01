Georgina Rodríguez no tiene rival en eso de aprovechar cualquier momento para presumir de cuerpazo y protagonizar sensuales posados, incluso cuando no posa. La novia de Cristiano Ronaldo ha empezado el año en Dubái, en la playa, junto a su familia y en bañador, dándole la espalda a sus seguidores, pero tan solo para mostrarles su trabajado trasero: “Caminante no hay camino, sino estelas en el mar”, escribe para explicar su sexy foto.