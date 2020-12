Gema López ha querido someterse a un tratamiento de belleza antes de Navidad. Se ha retocado el escote para quitar un complejo que tenía. Ella misma muestra los resultados de este tratamiento, que dice haber notado desde la primera sesión: «Mirad cómo me queda el escote después del tratamiento que me he hecho. Un poquito de ultrasonidos y vitaminas y te olvidas de volverte loca con el maquillaje para iluminar la clavícula que tanto favorece. Lo mejor es que ayuda a prevenir esas arruguitas tan típicas de la zona . Ese es el mejor antiaging, la prevención».