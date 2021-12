La presentadora continúa con su lucha contra los kilos de más y contra una vida sedentaria. Lo hace con deporte y grandes dosis de humor, pues reconoce que el deporte no es lo más divertido, pero que siempre merece la pena por cómo le hace sentir después. Con una simpática foto junto a su entrenador, escribe: “Hoy he estado por no abrirte la puerta, pero luego me alegro”, le dedica con simpatía.