La periodista no ha podido más con la presión y tras romper con Antonio David Flores y discutir con Belén Esteban hasta el punto de tener que ser separadas para no llegar a mayores, Marta Riesco se ha cogido unos días de desconexión, ausentándose en su programa. La joven explica que “necesito evadirme de todo, de tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce. Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos. Necesito unos días para encontrarme y refugiarme en los míos”, anuncia Marta, que aún se sigue considerando “fuerte” y con este lapsus espera recuperar su fuerza.