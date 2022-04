Este lunes 11 de abril los famosos se han dividido entre aquellos que están de vacaciones y quieren dar envidia a los que se quedan en tierra y esos otros que no tienen planes de Semana Santa y desde casa hacen lo que pueden para entretener a sus seguidores. Este último es el caso de Irene Rosales, que se adelantó a las vacaciones y se marchó al Caribe, concretamente a Punta Cana, para tostar su piel bajo un sol privilegiado, mientras que en España la fría primavera no daba tregua. Allí no todo fue disfrute, sí para ella, no tanto para Kiko Rivera, quien tuvo que trabajar. Ahora le ha tocado regresar y el choque de realidad ha sido mayúsculo y es que en casa le esperaba la rutina, el estrés, los quehaceres diarios y los compromisos. Eso sí, parece que se lo ha tomado con optimismo y ha sabido encontrar el lado positivo de poner fin a unas vacaciones de ensueño.

Además, en las fotos del día que resumen qué han hecho nuestros famosos favoritos en las últimas 24 horas encontramos a varios famosos emocionados en los primeros pasos procesionarios de la Semana Santa; un gesto que demuestra cómo se llevan dos primos a los que creíamos más distanciados; un beso desganado de dos famosos en Nueva York; y una cantante con un look muy extraños que, sin embargo, cede todo su protagonismo a su embarazo. Vea estas y el resto de las fotos del día y descubre qué historias se encierran detrás de ellas: