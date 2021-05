Tanto Lolita Flores como Rosario Flores han querido recordar a su hermano, Antonio Flores, el día que se cumplen 26 años desde su trágica muerte. Una fecha grabada a fuego en el calendario familiar y del que no llegan a reponerse. Rosario le ha dedicado unas hermosas palabras que acompañaban esta instantánea: “Mi hermano del alma, 26 años sin ti. Soy parte de ti y siempre lo seré. Siempre vivirás en mí. Tu olor, tu piel, tus ojos, tu corazón. Donde quieras que estés, que sepas que te siento siempre a mi lado, como un ángel blanco que me cuida y me protege. TE QUIERO”.