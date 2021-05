Bibiana Fernández rebosa felicidad después de haber recibido, por fin, la vacuna contra el coronavirus. «Ya estoy vacunada, gracias infinitas #sanidadpublica ellas son enfermeras retiradas, me han dicho que están aburridas, que la gente no quiere vacunarse, por favor llenar #wizinkcenter que no se diga, esto es poder volver a la normalidad», escribía la colaboradora junto a una serie de imágenes que ha querido inmortalizar para el recuerdo.