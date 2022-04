Hace unos días, Lucía Villalón anunciaba que estaba esperando su primer hijo. Una feliz noticia que se veía empañada después de tener que comunicar que deberá ser operado nada más nacer. La periodista deportiva ha reaparecido con una sentida carta hacia su tío fallecido, su particular ángel de la guarda. «Te lo cuento en la distancia y sé que me escuchas y que desde donde estás nos cuidas cada día… lo comprobamos con Mery hace un mes y me ha dicho mi padre que esté tranquila que tú tienes todo controlado con lo nuestro y que harás que todo vaya bien! Qué injusta es la vida… y qué poco la entiendo a veces… ojalá siguieses aquí… ojalá pudiese abrazarte fuerte…», escribe.