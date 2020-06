10 Olivia Palermo

Olivia Palermo no hay día que no vaya a dar un paseo con su perrito. Y en todos estos momentos, nos enamoramos de sus looks. Cuando las altas temperaturas están presentes ya en muchos lugares -parece que en Nueva York también-, Olivia ha salido con un estilismo de lo más impresionante. Top y falda roja con topitos blancos es ya el look más cómodo y veraniego de la temporada. ¡Lo queremos!