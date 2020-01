2 Sara Sálamo

La vida de Sara Sálamo e Isco Alarcón ha cambiado por completo desde la llegada de su primer hijo el pasado mes de julio. Desde entonces, la actriz está imparable y no duda en compartir con sus seguidores su día a día. «Mi cuerpo nunca será el mismo tras ser madre. Yo misma no lo soy. Pero la maternidad no son solo cosas que he dejado de hacer, sino todo lo nuevo que estoy haciendo. Y, sobre todo, sintiendo», ha escrito junto a una serie de vídeos en la que muestra su rutina de ejercicios para ponerse en forma.