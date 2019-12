2 Omar Montes

Omar Montes ha tenido que pedir disculpas a sus seguidores. Y es que ha tenido que suspender sus conciertos de este fin de semana por problemas de salud: «Familia, siento deciros con mucha pena de mi corazón que no doy más de sí. Estoy con una gripe, con 39 de fiebre, no consigo dormir en toda la noche, tirado en el baño devolviendo. Tengo que aplazar los conciertos de este finde porque estoy muy enfermo, no os preocupéis que en nada estaré con vosotros. Os amor».