….18 años y parece que no ha pasado el tiempo… 18 años con sus aciertos y desencuentros… A veces pienso que me hubiera gustado haberme quedado eternamente en aquel parque con mis 15 compañeros, jugando en aquel recreo pero al final siempre suena la campana… pero lo que nadie me robara es el eterno sonido de sus risas en mi corazón … • • • @alex81casademunt @nataliaoficial @veronica_romero_vero @rosalopezoficial @naimthomasoficial @mireiamontavezoficial @juancamus @davibusta @davidbisbal @alejandro_parre @javian_oficial @genomachado @chenoa @nuria_fergo @giselaoficial ❤️❤️❤️ • •#ot #generacionot #ot1 #música #Reencuentro #amistad #amigos #Hermanos