La colaboradora de ‘Sálvame’ ya enseñó en SEMANA todos los rincones de su antigua casa. Te mostramos todas las fotos del hogar en el que vivió durante años.

Mila Ximénez es una de las protagonistas de la actualidad. Hace apenas unas horas, recibía la mejor de las noticias. Y es que los resultados de las pruebas médicas que se ha realizado tras poner fin a su tratamiento de quimioterapia son más que positivos. Después de seis sesiones de quimioterapia, las pruebas son más que positivas, por lo que está llena de esperanza. «Está feliz y pletórica», aseguraban personas cercanas a su entorno.

La recuperación de Mila va viento en popa, una noticia que, a buen seguro, estará celebrando su círculo más cercano. Y es que este es un paso muy importante después de unos meses duros que de manera inevitable han estado marcados por los altibajos. Ella ahora ha decidido empezar una nueva etapa en un nuevo hogar.

Pero no podemos olvidar la casa en la que ha vivido durante tantos años. Mila Ximénez no dudó en mostrar todos sus rincones en las páginas de SEMANA, que ahora os volvemos a mostrar. Y es que muchos de los muebles o elementos de decoración que tenía en su antigua casa los ha reciclado y llevado a su nuevo hogar.

Mila Ximénez enseñó su antigua casa en SEMANA

No dudó en enseñarnos algunas de las estancias más acogedoras de su casa, donde pasaba la mayor parte del tiempo. Aunque pasa mucho tiempo en las instalaciones de Mediaset por trabajo, Mila Ximénez es muy casera. Ella misma desvelaba en las páginas de SEMANA cómo se veía en un futuro.

«Mi retirada tiene fecha. Me veo como una abuelita, con los niños, viviendo en una casa con huerto», confesaba. El amplio salón, con unos grandes ventanales, con suelo de parqué, tenía una gran televisión y unas estanterías, que tenía ocupada de muchos libros y marcos de foto.

En otros rincones, la colaboradora de ‘Sálvame’ tenía muchos marcos de fotos dedicados a su familia, algo que seguro tendrá en su nueva casa. En su antiguo hogar, reservó un lugar especial para una foto de unas vacaciones que hizo junto a su nieto mayor, Alexander. Y es que Mila está muy unida a su familia.

Unos meses complicados

Compartió con sus compañeros que padecía cáncer de pulmón, pero siempre se ha mostrado muy positiva. «No lo he contado antes porque necesitaba hablar con mi hija. No se lo podía contar hasta que mi médico me dijera qué nombre tenía y qué tratamiento iba a hacer. Tengo miedo a morir. Estoy muy asustada, pero este puto bicho no va a acabar conmigo. ¡De ésta salgo! He salido de cosas peores. Además, le he jurado a mi hija, Alba, que voy a salir de ésta y jamás le he roto un juramento», dijo cuando confesó su problema de salud.