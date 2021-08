Sara Carbonero acudió al concierto de Kiki Morente, pero nadie captó su imagen. SEMANA encuentra la foto que prueba que estuvo allí.

El concierto de Kiki Morente en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha vuelto a confirmar que lo suyo con Sara Carbonero va viento en popa. Esta relación que te contó en exclusiva SEMANA fluye y se volvió a demostrar este jueves, sin embargo, ambos intentan evitar que se les ubique en el mismo espacio y tiempo. De hecho, varios miembros de seguridad evitaron que los fotógrafos captaran a la periodista entrando en el recinto en el que se celebrara la actuación musical. La rodearon, encendieron las luces de un coche para deslumbrarles e incluso taparon su salida, pero este medio ha encontrado la prueba de que Sara Carbonero no quiso perderse esta noche tan especial para Kiki. SEMANA localiza a la comunicadora, una de las imágenes más buscadas del momento.

Vestida con una falda larga verde y una camisa anudada a la cintura, Sara Carbonero no pudo evitar llamar la atención de los asistentes al concierto. Tanto que hubo quien se lanzó a pedirle una fotografía como recuerdo, una petición a la que ella por supuesto no se negó. Tras finalizar el concierto, Sara y Kiki abandonaron las instalaciones por separado, de nuevo intentando evitar a toda costa ser fotografiados. Solo unas horas antes Sara estaba en el público coreando sus canciones mientras trataba de pasar desapercibida, aunque no lo consiguió.

Allí coincidió con parte de la familia de Kiki Morente, entre otros con su hermana Estrella, quien, pese a no querer en detalles, gritó «que viva el amor» cuando fue preguntada por la pareja. Los dos están ilusionados, así como lo están también sus respectivas familias con su incipiente relación. Tras unos meses conociéndose lo que van descubriendo en el otro les gusta y, sobre todo, les incita a dar más pasos como este. Si bien ni Sara ni Kiki se confesaron con la prensa sobre el bonito momento que están viviendo, sí lo hizo en cierto modo Estrella. Eso sí, limitándose a hablar de la noche tan especial que todos, incluidos Sara y Kiki, habían vivido: «Ha sido una noche muy bonita y la gente está contenta».

Vídeo: Europa Press

El pasado mes de julio SEMANA te ofreció en exclusiva declaraciones exclusivas de Kiki Morente, la nueva ilusión de Sara. El artista nos reveló en qué punto se encontraba su relación con la periodista, aunque, por entonces, prefería mostrarse cauto. «Sara y yo tenemos una amistad muy bonita y nos dejamos llevar (…) Ya se irán viendo las cosas», dijo. Sus palabras demostraban en ese momento que la intención de ambos era vivir el presente, pero lo cierto es que los dos buscan pasar tiempo juntos siempre que pueden. Esta noche era importante para Kiki y Sara Carbonero no se lo quiso perder, pues ahora es una de sus seguidoras más incondicionales.