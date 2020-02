4 Vania estuvo en su despedida, pero no en su boda

Y es que no hay que olvidar que Vania, Pilar y el resto de sus amigas en común se fueron juntas de despedida de soltera y pudieron disfrutar de un día en la piscina en Madrid. A esta cita no faltó Vania, aunque a la boda de la colaboradora de ‘El Hormiguero’ no asistió por una razón evidente: la actual pareja de René Ramos también estaba invitada y acudió.