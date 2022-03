A lo largo de los últimos años, se ha hablado largo y tendido sobre la relación entre Pilar Rubio y Lorena Gómez llegando a asegurar que ambas habían protagonizado fuertes desplantes y feos gestos en público. Aunque ellas siempre han dejado claro que tienen una relación cordial, lo cierto es que nunca han hecho alarde de un encuentro entre las dos. Sin embargo, este fin de semana ha supuesto un antes y un después. La cantante ha compartido una imagen en la que se confirma que su relación como cuñadas es espléndida.

Álex Ramos, el tercer hijo de Pilar Rubio y Sergio Ramos, ha cumplido esta semana cuatro años. Sus orgullosos padres no podían dejar pasar la oportunidad de hacer una fiesta por todo lo alto y le prepararon una celebración inspirada en la película infantil ‘Cars’. Un momento de lo más especial en el que también estuvo presente el pequeño René, el hijo de Lorena Gómez y René Ramos. Ha sido la cantante la encargada de compartir una simpática imagen de los dos primos juntos.

Se trata de la primera imagen en la que vemos a los hijos de Pilar Rubio y Lorena Gómez juntos. En ella, podemos verles en un coche y con una sonrisa de oreja a oreja, un buen síntoma de que los dos pequeños se lo estaban pasando en grande. Una prueba más que indiscutible de que los primos están unidos y disfrutando del tiempo juntos. De momento, toca esperar para ver una foto de la cantante y la colaboradora de ‘El hormiguero‘ juntas.

Antes de celebrar el cumpleaños de su hijo, Pilar Rubio le dedicaba unas sentidas palabras a su tercer hijo a través de las redes sociales: «Hoy cumple cuatro años Álex, mi ‘gusiluz’. Gracias mi vida por darnos tanto amor y espero que sigas iluminando este mundo con tu maravillosa energía. Te amamos con locura«. Por su parte, Sergio Ramos también hizo lo propio y no dudaba en mostrar cómo se le caía la baba al hablar de su pequeño cumpleañero. «Alejandro, hace 4 años que llegaste con tu luz y tu energía incontenible para ser nuestro torbellino, el que lo zarandea todo y nos transmite mil y una emociones a diario. Tus hermanos y tus padres te queremos con locura, hijo, y deseamos que siempre tengas esa sonrisa traviesa y esa alegría infinita que nos endulza la vida», escribía el futbolista.

Así se sinceró Pilar Rubio sobre su relación con Lorena Gómez

Mucho se ha hablado de la relación de cuñadas entre Lorena Gómez y Pilar Rubio. De hecho, muchas veces se ha asegurado que su relación es nula, por no decir mala. Cansada de tantos comentarios, la colaboradora de ‘El hormiguero’ reconoció en una entrevista que ambas tenían una muy buena relación y daba las gracias por la familia tan unida que tenía. «Creo que queréis generar polémica donde no la hay, nos queremos mucho», explicaba. Por su parte, Lorena Gómez utilizaba sus historias de Instagram para pedir que no se volviera a especular sobre su relación con Pilar Rubio. «No hay mala relación. Dejad de inventar y sacar conclusiones falsas«, indicó.

