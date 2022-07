Hay que felicitar a Rosanna Zanetti y David Bisbal. La pareja ha celebrado este pasado 2 de julio sus cuatro años de casados y como no podía ser de otra manera, han querido celebrar esta fecha. La encargada de publicar un mensaje de felicitación ha sido la modelo, que ha dedicado unas bonitas palabras a su marido: «Eres la alegría de ser con el que siempre soñé… Feliz aniversario mi Amor! ❤️», ha escrito junto a una instantánea del día de su boda que nunca antes habíamos visto.

La pareja celebra su cuarto aniversario de boda

Aunque el cantante ha preferido no compartir nada en su perfil, sí que ha querido contestarle a su mujer en esta publicación: «Te amo! Esto es solo el principio!! Eso es lo bueno! Vivamos y construyamos la vida paso a paso! Con amor!», le ha dedicado feliz y orgulloso con seguir completando juntos su historia de amor.

David Bisbal está pasando una etapa complicada, pero aún así, no ha querido pasar por alto la oportunidad de contestar a su pareja. El cantante ha tenido que despedirse de un amigo y su entrenador, justo cuando iba a llegar una fecha especial para él y su mujer. El hecho de que se viera a menudo con él hizo que entre ellos surgiera una bonita amistad.

Una etapa complicada al recibir un duro golpe

El almeriense, que se encontraba en México por motivos de trabajo, recibía la peor de las noticias: la muerte de su íntimo amigo y entrenador, Eduardo Mena. Edu ha fallecido en la madrugada de este pasado miércoles poco después de cumplir los 56 años. El entrenador no ha podido superar dos operaciones a las que se vio sometido a comienzos de esta misma semana por un problema repentino en la vena aorta.

El cantante, que durante muchos años ha estado muy unido a él, quiso expresar cómo se siente en estos momentos tan difíciles para él: «Este no es un día triste que subes una foto con esa persona para recordar los buenos momentos. Más bien es un día que no tienes ganas de hacer nada porque tu corazón ha amanecido con una parte importante menos», escribía. Además, añadía bajo la publicación: «Sé que pasará el tiempo y seguiré sin entender que no esté como cada día, sus risas. ¡Todo! Dios no puedo hablar, solo cantaré, cantaré lo más fuerte que pueda para que me escuche donde esté».